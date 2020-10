Suspeitos fogem e abandonam drogas no Jockey Club

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais apreenderam por volta das 15h desta quarta-feira, 20, entorpecentes. O fato aconteceu na rua Rio São Francisco, no Jardim Jockey Club.

Os GMs estavam próximos ao Cemei Juliana Perez quando observaram vários homens em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, todos fugiram em direção a um pasto.

Diante disso, os guardas com auxílio da cachorra Kyara encontraram no pasto uma sacola com 15 pinos com cocaína, 18 porções de maconha, 20 pedras de crack e 2 comprimidos não identificados. A droga foi apresentada e apreendida pela Dise.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também