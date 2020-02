Suspeitos de assaltar imobiliária em Ribeirão Bonito são detidos pela Força Tática no Planalto Verde

Crédito: Divulgação/PM

Três homens suspeitos de assaltar uma imobiliária em Ribeirão Bonito nesta terça-feira (18) foram detidos pela Força Tática no bairro Planalto Verde. Um revólver foi apreendido.

A equipe fazia patrulhamento pelo bairro quando avistou três suspeitos entrando em um Fusca na rua Francisco da Silva. Ao perceber a presença da viatura eles tentaram a fuga, mas sem sucesso.

No carro os PMs localizaram um revólver calibre 38 com cinco munições. Na garagem da casa em frente os policiais localizaram um Palio que teria sido usado no assalto.

Os três homens foram conduzidos ao plantão policial e as vítimas do roubo foram chamadas para fazer o reconhecimento, mas inicialmente nenhum deles foi reconhecido. Apenas o homem de 40 anos, que se identificou como o dono da arma foi autuado em flagrante. Os demais foram liberados.





