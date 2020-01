Crédito: Arquivo/SCA

Um ladrão foi detido durante uma tentativa de furto por volta das 21h50 desta quarta-feira, 29, a um estabelecimento comercial localizado na rua Jesuíno de Arruda, no centro de São Carlos.

Uma equipe da Comando Delegada e viaturas em apoio, foram acionados até o endereço e no local flagraram E.A.V. no interior do estabelecimento.

Detido, foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial.

