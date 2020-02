Suspeito é detido com entorpecentes em praça pública no Fagá

A droga apreendida com o suspeito no Fagá - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, a Viatura Canil da Guarda Municipal deteve na Avenida João de Lourenço, no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá, um suspeito, acusado de tráfico de entorpecentes.

Segundo apurado os GMs avistaram vários suspeitos no interior de uma praça pública e um deles, V.A.S., 29 anos, estava com um pino de cocaína, R$ 30. Próximo a ele, numa embalagem plástica, foi localizado mais 8 pinos com a mesma droga.

Detido, V.A.S. foi encaminhado à Dise e ficou à disposição da autoridade policial.

