Suspeito é detido com botijão de gás pela GM

Crédito: Arquivo/SCA

Após uma averiguação de rotina, guardas municipais detiveram por volta da 1h30 desta terça-feira, 3, L.A.P., 42 anos, que carregava um botijão de gás. A abordagem feita pelos GMs Abreu e Leão aconteceu no cruzamento das ruas José Palone com a Alberto Lanzoni, no Jardim Santa Felícia.

Segundo a GM o suspeito possui várias passagens pela polícia e como não soube informar a procedência do botijão, foi encaminhado ao plantão policial onde foi ouvido e liberado. O botijão foi apreendido.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também