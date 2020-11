Suspeito é preso após furtar empresa em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/SCA

Policiais militares da Força Tática detiveram por volta dos 7 minutos desta quinta-feira, 19, T.T.C., acusado de furtar uma empresa que produz máquinas para sorvetes na Avenida Gregório Aversa.

Os PMs foram acionados via Copom após um vigilante observar através de câmeras de segurança, a ação criminosa do suspeito.

Uma equipe foi ao local e flagrou o acusado no interior do prédio. Com ele havia uma mochila e em seu interior, objetos que pertenciam a empresa. Encaminhado ao plantão policial, foi autuado em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

