Serial Killer do Aracy é condenado por mais um assassinato

O pintor de paredes Aelson de Almeida Ribeiro, 42, que ficou conhecido como “Serial Killer do Aracy” foi julgado novamente nesta quarta-feira (22), no Fórum Criminal de São Carlos. Desta vez pela morte da jovem Ariane Maia Valeria, 26. Por este crime, ele foi condenado 16 anos e 8 meses de prisão pelo homicídio doloso qualificado, bem como 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão pela ocultação de cadáver.

No mês passado, Ribeiro já havia sido condenado a 17 anos de reclusão pelo assassinato de Luís Fernando Pereira Luna, 24, o "Jhow", morto a pancadas na madrugada do dia 2 de março de 2022.

O assassino deve julgado mais uma vez. Ele também é acusado de matar Rita de Oliveira da Silva, 45 anos.

O serial killer enterrava as vítimas no quintal de casa, na rua Antônio Zacarelli, no bairro Cidade Aracy II. Após a DIG descobrir os casos, os corpos foram encontrados no local com o auxilio de uma retroescavadeira.

