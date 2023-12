Região do Shopping Iguatemi vive onda de furtos de motos

SIGA O SCA NO

Shopping Iguatemi - Crédito: Google Maps

Uma onda de furtos de motos atinge a região do shopping Iguatemi, em São Carlos. Na noite desta sexta-feira (1º), mais um veículo de duas rodas foi levado por ladrões na rua Passeio dos Flamboyants, 200, defronte ao centro de compras.

Segundo a vítima, a moto pertence ao pai e foi emprestada por ele. Trata-se da Honda CB300R, 2008, preta, placa BYV5349. Na delegacia o jovem informou que estacionou no local por volta das 20h e ao retornar às 21h15 o veículo havia desaparecido.

Essa foi a terceira moto furtada no local em menos de 30 dias. No dia 27 de novembro, foi furtada a Yamaha YBR 125, 2006, placa HCX4I24. Já no dia 5 de novembro, foi levada a Honda XRE 300 ABS cinza, placa FHHH7D47.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também