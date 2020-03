Radar “inteligente” ajuda PM a localizar carro roubado

Picape com as motos infantis: tudo apreendido pela Polícia - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 33 anos foi detido e acusado de receptação após ser flagrado em um carro roubado no final da manhã desta quarta-feira, 4. A ação policial contou com uma ajuda diferente: o veículo foi flagrado pelo radar “inteligente” instalado na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira.

O São Carlos Agora apurou que o motorista transitava sentido bairro/centro e ao passar pelo radar foi constatado pela placa que a Strada tinha sido roubada sábado, 29, em Araras.

Via Copom, as viaturas da PM que estavam em patrulhamento foram acionadas e a abordagem da picape aconteceu na Rua Dona Alexandrina, no centro.

Indagado, o motorista disse que mora em Ibaté e comprou o veículo na mesma cidade. Fez pesquisa na internet e não constava que o carro seria irregular.

Entretanto, ao vistoriar a picape, os policiais encontraram na caçamba duas motos infantis motorizadas. Mas o motorista não possuía notas fiscais de propriedade.

Encaminhado ao 3º e 5º DPs foi autuado por recepção e a picape e motinhos apreendidos.

