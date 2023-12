Procurado pela Justiça é morto em confronto com a PM na estrada Ibaté-Água Vermelha

Crédito: Maycon Maximino

Um criminoso com várias passagens pela Polícia morreu em confronto com policiais militares no começo da manhã desta quinta-feira (7), em uma casa na estrada de terra que liga Ibaté a Água Vermelha. Helton Pereira Cosmo, o vulgo ‘Baianinho’, estava sendo procurado pela Justiça por envolvimento na morte de duas pessoas durante uma festa no bairro Aracê de Santo Antonio, em janeiro do ano passado.

Policiais militares receberam a informação que “Baianinho” estaria escondido no local e quando chegaram, foram recebidos a tiros. No revide, o suspeito acabou baleado. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital Municipal de Ibaté, mas não resistiu e acabou falecendo.

O local onde ocorreu o confronto foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da Polícia Científica. Um revólver e uma espingarda calibre 12 foram apreendidos no imóvel.

Policiais da DIG que estavam atrás de “Baianinho” também compareceram ao local para tomar as medidas cabíveis.

