Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio destruiu o motor de um carro na tarde desta quinta-feira, 30, na rua Professor José Ferraz Camargo, Vila Celina.

O motorista dirigia sua Santana quando percebeu fumaça vindo do motor. Estacionou e tentou apagar as chamas. Populares acionaram o Corpo de Bombeiros que foram ao local e debelaram as chamas. Ninguém ficou ferido.

