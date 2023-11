Policiais militares agem rápido e prendem dupla em tentativa de furto na Vila Prado

As ferramentas utilizadas pelos bandidos na tentativa de furto - Crédito: Maycon Maximino

Dois criminosos, de 29 anos e 40 anos, foram presos em flagrante por volta das 3h desta quarta-feira, 29, durante uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial na Avenida Dr. Teixeira de Barros, na Vila Prado. A intenção da dupla era levar um cofre.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que a dupla entrou no imóvel através de uma casa abandonada na rua Dona Ana Prado. Com uso de ferramentas, teriam arrombado a parede do depósito.

Quando tentavam levar o cofre, o alarme disparou e seguranças de uma empresa particular chegaram ao local e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe com os cabos Miguel e Joyce foram ao local e fizeram o cerco.

Ao perceberem a presença policial, os criminosos tentaram a fuga e subiram no telhado. Um deles perdeu o equilíbrio e sofreu a queda. O outro foi abordado.

Ambos foram encaminhados à CPJ e autuados em flagrante por tentativa de furto qualificado e recolhidos ao centro de triagem. As ferramentas e um Uno, que pertenciam aos detidos, foram apreendidos.

