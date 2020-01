Polícia Rodoviária começa a usar bafômetro que identifica álcool por aproximação

Policial exibe bafômetro passivo - Crédito: Repórter Naressi

A fiscalização do trânsito em rodovias estaduais conta com um novo equipamento para verificar a embriaguez dos motoristas. É um novo tipo de bafômetro, que torna a coleta do material mais fácil e permite que mais testes sejam feitos.

Com o chamado etilômetro passivo, basta o condutor soprar a distancia ou falar por perto que o equipamento identifica se houve ou não ingestão de álcool. Se ficar verde, não há suspeita de alcoolemia. Caso fique vermelho, o motorista é encaminhado a confirmar o teste no bafômetro tradicional.

Segundo a Polícia Rodoviária, com os novos equipamentos, as fiscalizações ocorrerão de forma mais frequente em quaisquer horários e dias da semana. Cada viatura deve ter um bafômetro.

Outra vantagem é que o condutor que não ingeriu bebida alcoólica, será liberado mais rápido em uma operação ou uma abordagem de rotina e também não irá precisar descer do veículo.

O aparelho também permite maior economia de recursos, já que no bafômetro antigo é necessário utilizar o bocal descartável, o que não é necessário no novo equipamento.

