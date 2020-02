Polícia registra 5 furtos nesta terça-feira em São Carlos

Crédito: Arquivo SCA

O 1º Distrito Policial registrou cinco furtos nesta terça-feira (11) em residências e empresas de São Carlos. Um furto aconteceu no município de Rincão.

Uma mulher relatou à Polícia que seu pai estacionou um Citroen C3 prata, 2005, defronte à residência da família, localizada na rua Professor Moacir Moreira Cesar, Jardim dos Coqueiros, na tarde desta segunda-feira (10).Quando fora utilizá-lo na manhã desta terça-feira (11), o mesmo não estava no local. A vítima informou que era comum o veículo pernoitar no local.

O segundo registro aconteceu em um depósito de peças e veículos, situado na rodovia SP 215, perto da Siltomac. O proprietário informou à Polícia que foi até o local nesta terça e constatou a subtração de um compressor, uma lixadeira, uma caixa de ferramenta, dois cilindros de gás, bem como peças de motor, como cabeçote, suporte, dentre outros. Quatro rodas também sumiram do local.

Um estudante de 23 anos, por sua vez, relatou que, no dia 10 de fevereiro, se ausentou de sua casa, localizada no Jardim São João Batista, por volta das 16h45 e quanto retornou, por volta das 17h20, constatou que a porta da sala estava arrombada e, ao entrar na residência, percebeu o furto de seu video-game.

O Distrito registou outro furto no interior de uma residência. Um homem informou nesta terça-feira que deixou sua bicicleta na garagem de sua casa, na Rua Padre Teixeira, Centro, nesta segunda. Ele afirmou que viu a mesma pela última vez por volta das 2h30 desta terça. Ao retornar por volta das 10 horas não localizou mais sua bicicleta. A vítima declarou que não houve arrombamento.

Um crime de furto no município de Rincão também entrou nos registros policiais. Um são-carlense registrou na Polícia Civil do município de Rincão que, no dia 9 de fevereiro, deixou a carretilha de barco pela rua Vereador José Antônio de Lima, próximo a Vila. Mas quando voltou do seu rancho constatou o furto.

Dano

Um representante de uma empresa de telecomunicação, localizada na Rua Antenor Rodrigues Camargo, Vila Jacobucci, informou que no dia 3 de fevereiro um técnico foi até uma repartição da empresa e constatou o dano de aproximadamente 12 metros de cabo. Boletim foi registrado no 1º D.P.

