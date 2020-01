Polícia registra 3 furtos nesta terça-feira

Crédito: Divulgação

Três furtos foram registrados pela Polícia Civil nesta terça-feira (28). Um crime aconteceu em um antigo estabelecimento comercial e os outros dois em residências.

Um representante de um antigo estabelecimento comercial, atualmente trata-se de um imóvel em demolição, situado na Avenida Getúlio Vargas, Vila Santa Isabel, disse à Polícia que no dia 13 de janeiro um indivíduo desconhecido invadiu o local e furtou relógio medidor de energia elétrica, 40 metros de fios elétricos, duas torneiras, bem como duas baterias automotivas que estavam instaladas em um trator. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial.

Já um proprietário de uma residência, localizada na rua Eleotério Malerba, na Vila Bela Vista, disse à Polícia que sua esposa saiu, nesta segunda-feira (27), por volta das 15h. Quando ele chegou, por volta das 16h30, percebeu que a porta da cozinha, no fundo, estava arrombada. Ao entrar na casa, o proprietário constatou o furto de um secador, televisor e uma vassoura. O crime foi registrado no 2º Distrito Policial.

O terceiro registro aconteceu na manhã desta terça-feira (28) em uma residência da Rua Luiz Mascarim, Jardim Presidente Collor. A vítima disse que estava em sua residência na ocasião e fora retirar o lixo para fora da casa. Soltou o cachorro e deixou a porta da sala e o portão abertos. Ele deixou uma mochila com um notebook, documentos pessoais e ferramentas (esmeril, broca, lixa) perto da porta. Quando voltou, escutou seu cachorro latindo e constatou que a mochila já não estava mais no local. O homem foi até um bar de frente com sua casa perguntar se alguém tinha visto alguma coisa, mas a resposta foi negativa. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial.

Os documentos furtados, tais como RG, CPF, Título de Eleitor, cartão de banco, estão em nome de Sanderson dos Santos Costa.

