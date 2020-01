Polícia Militar apreende carro furtado e adulterado

Crédito: Divulgação

Um carro com queixa de furto e com adulterações foi apreendido no Centro na noite de sexta-feira (10).

Policiais militares estavam em patrulhamento pela região central quando avistaram um Renault Sandero, branco, com placas de Leme, com sinais de identificação adulterados.

Com base nessas informações, os policiais abordaram o veículo na rua Jesuíno de Arruda, verificando que ele estava com o selo indelével alterado e outros substituídos, chassi remarcado e placa sem os sinais característicos, e no C.L.A. (Certificado de Licenciamento Anual) constava furto, que após pesquisa constatou-se que ocorreu em Rio Claro.

O proprietário, que estava estacionando o veículo, contou que o comprou no feirão do mercado municipal e foi encaminhado ao plantão policial, onde foi ouvido e liberado.

O carro foi apreendido para passar por perícia.

