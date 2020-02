Polícia apreende cocaína, crack e maconha

Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, policiais militares flagraram um adolescente na prática do tráfico de entorpecentes.

Uma guarnição foi até o cruzamento da Avenida São Paulo com a rua Rua João Vieira Filho e notaram que o infrator mexia em algo no chão próximo a um alambrado. Ao perceber a aproximação da viatura, conseguiu a fuga. Ao vistoriar o local onde ele estava, foi localizada uma sacola plástica com 13 pinos de cocaína, três pedras de crack e duas porções de maconha.

