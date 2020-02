PM prende três jovens por tráfico de drogas no CDHU

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Em operação pelo CDHU, Vila Izabel, a Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (13), três jovens por tráfico de droga.

De acordo com apurado, os PMs entraram no bloco 2 do CDHU e avistaram três indivíduos em atitude suspeita. Ao avistarem a viatura, eles correram em direção ao bloco 6.

Entretanto, a Polícia também estava cercando o condomínio 6. Ao perceberam a presença da Polícia no referido bloco, os mesmos retornaram correndo para o condomínio 2.

Na ocasião, a Força Tática abordou os três jovens- dois indivíduos de 19 anos e um de 18- com 69 trouxas pequenas de maconha, 5 grandes, 118 pinos de cocaína, bem como R$ 616 reais. Também tinha crack com os jovens.

Ele foram conduzidos ao Plantão Policial e estão à disposição da Justiça.

