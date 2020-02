PM prende homem por tráfico de drogas em apartamento

Crédito: São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta segunda-feira (3), um homem por tráfico de drogas em um apartamento, Bloco 15, da rua Heitor José Reali, na região da Vila Isabel e Parque São José.

De acordo com apurado, a PM recebeu a informação que no local dos fatos individuo teria chegado no apartamento com drogas e balança de precisão.

A Polícia se deslocou até o local e abordou C. A. F. na escadaria do prédio. Na revista pessoal, os policiais encontraram em seu bolso três papelotes de cocaína e uma quantia em dinheiro.

O acusado de imediato confessou que comprou a droga bruta em Santos e fracionou em papelotes para a venda.

Ao todo, a operação da PM apreendeu 43 papelotes de cocaína, uma balança de precisão, um celular e R$ 57 reais.

O homem foi preso em flagrante permaneceu à disposição da justiça

