PM prende homem pertencente à quadrilha de MG acusada de furtar casas em São Carlos

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (28), um vendedor pertencente a uma quadrilha especializada em furtos residenciais. A ocorrência aconteceu na Rua Elias arsênio, bairro Cruzeiro do Sul.

De acordo com apurado, a PM foi acionada por volta das 18h40 desta terça-feira com informação que um indivíduo, identificado como G. H. M. S., de 35 anos, entrou em uma casa que estava em obra e ofereceu aos pedreiros um aparelho de massagem. Em certa ocasião, um pedreiro se distraiu e o indivíduo furtou o celular do trabalhador e fugiu em seguida.

No local, a Polícia conversou com um supervisor de vendas, da empresa do indivíduo que cometeu o furto, e pediu para ele telefonar para o acusado e pedir para ele retornar até o local.

O autor do crime retornou e, ao ver a viatura da PM, escondeu o celular em uma calçada. A Polícia o abordou, fez ele confessar o crime e recuperou o celular.

A PM disse que o acusado pertence a um grupo que veio do estado de Minas Gerais para vender aparelhos de massagens em São Carlos e está realizando furtos na cidade. A Polícia informou que membros do grupo entram para vender nas residências, esperam as vítimas se distraírem e fazem furtos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também