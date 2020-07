PM prende homem acusado de matar o filho no Ipanema

Movimentação policial na frente da casa onde ocorreu o crime - Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quinta-feira (30) o pai acusado de matar o filho na noite anterior, na rua Romualdo Villani, no Jardim Ipanema. O homem foi encontrado nas imediações de onde ocorreu o homicídio.

Segundo informações da PM, Geraldo Jacinto do Nascimento e Joni Henrique Moura Nascimento ingeriam bebida alcoólica junto com um amigo, quando começou uma discussão por motivos banais.

Geraldo foi até a cozinha, pegou uma faca e na sala da casa desferiu três golpes contra Joni. Um dos golpes atingiu o coração do rapaz de 33 anos. Ele ainda tentou correr para o banheiro, mas tombou morto.

Após matar o filho, Geraldo ainda "convidou" o amigo para sair do local, porém a testemunha se recusou e tentou acionar o Samu, mas não conseguiu.

Neste momento, de maneira fria e calculada, Geraldo ligou para o telefone 192 informando que havia ocorrido um assalto no local e uma pessoa estava ferida. Em seguida deixou a casa levando a faca embrulhada em um guardanapo branco.

A equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) esteve no local e o médico André Predin nada pôde fazer, a não ser constatar o óbito.

A Polícia Militar iniciou patrulhamento pela região e a equipe dos PMs Reinaldo e Vale acabou encontrado Geraldo na rua Miguel Petrucelli, perto do local do homicídio. No momento da abordagem ele tentou esconder o rosto e mudar o nome, porém logo acabou confessando a identidade verdadeira.

No relatório da PM consta que durante a abordagem o autor se demonstrou uma pessoa extremamente fria e dissimulada, não demonstrando arrependimento.

Geraldo foi levado até a presença do delegado Caio Iberê Gobato e foi autuado em flagrante, sendo recolhido posteriormente ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também