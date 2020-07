Pai mata filho a facadas no Jardim Ipanema

Crédito: Luciano Lopes

Um crime bárbaro marcou o final desta noite de quarta-feira (29), no Jardim Ipanema, em São Carlos, quando um pai matou o próprio filho a facadas.

De acordo com informações, Jony Henrique Moura do Nascimento, 32 anos, estava com seu pai, que assim como ele é usuário de drogas, junto com mais um companheiro, consumindo bebida alcoólica, em uma residência na rua Romualdo Vilani, quando ocorreu uma discussão entre pai e filho.

O pai armou-se com uma faca e esfaqueou o filho diversas vezes, fugindo em seguida.

O outro homem que estava no local, acionou o Samu, que apenas pôde constatar o óbito de Jony.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas até agora o autor do crime não foi localizado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também