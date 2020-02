PM localiza Mini Cooper que foi furtado em São Carlos; Polícia suspeita de se tratar de golpe do seguro

Crédito: São Carlos Agora

A Polícia Militar localizou, na tarde desta quinta-feira (13), um Mini Cooper que foi furtado no Centro de São Carlos no dia 16 de janeiro. A Polícia suspeita que a ação criminosa faça parte de um golpe do seguro.

De acordo com apurado, em patrulhamento os policiais Luciano e Garcia abordaram um homem entrando em sua residência, localizada na rua Joaquim Apel, bairro Presidente Collor. Ao abrirem o portão da casa localizaram o veículo.

Homem, um mecânico de 36 anos, alegou aos PMs que um conhecido foi até sua residência e pediu para desmontar o carro em troca de uma quantia em dinheiro, que não foi revelada.

Ele afirmou que o indivíduo deixou R$ 18 reais para por gasolina no veículo e alegou que teria que levar uma bateria.

Em seguida, o mecânico disse que fez o carreto, até a rua de baixo de sua casa, na residência do indivíduo. No retorno, foi abordado pela PM. O mecânico disse que não sabia a origem do Mini Cooper.

A Polícia Militar constatou que o veículo furtado estava sem placas e que todos os bancos foram retirados.

PM também localizou a chave no interior do veículo. O Mini Cooper, por ser importado, precisa de uma chave com chip para ligar.

O proprietário do carro foi até a Delegacia e informou à Polícia que na data do furto sua mulher foi até um bar no Centro e deixou o veículo na rua Padre Teixeira, no cruzamento com a Rua São Paulo.

Ao ir embora do bar, a mulher foi até o local que o veículo estava estacionado e não o localizou. Ele então fez um Boletim de Ocorrência eletrônico, não acionou a PM na ocasião, e foi embora do local. O Proprietário disse que a chave do veículo foi entregue para seguradora. Polícia Civil vai investigar o caso. Existe a suspeita que se trata de um golpe do seguro.

