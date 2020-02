PM apreende arma e objetos de origem duvidosa em Ribeirão Bonito

Crédito: Luciano Lopes

Uma arma de fogo de cano longo e vários objetos eletrônicos de origem duvidosa foram apreendidos nesta noite de sexta-feira (14), em Ribeirão bonito.

Uma equipe da Polícia Militar composta pelo Cabo Tezore e Soldado Diogo realizava um patrulhamento de rotina pelo bairro Malvinas quando avistou um homem em atitude suspeita pela rua Fidelmo Chiavoloni, que ao perceber a aproximação da viatura, acelerou os passos e entrou em uma residência conhecida por várias denúncias de tráfico e receptação.

Os policiais chamaram o proprietário do imóvel para conversar e de lá de dentro saíram três rapazes muito alterados, que depois voltaram correndo para dentro.

Com o apoio da equipe DEJEM, composta pelo sub tenente Passareli e Soldado Coutinho, os policiais entraram na residência e não encontraram nada ilícito com os suspeitos, mas no imóvel localizaram a arma calibre 28, uma munição do mesmo calibre e os eletrônicos sem nota.

Os objetos foram apreendidos e o suspeito, detido, sendo encaminhado ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

