Pitbull sem coleira ataca cachorro no Jardim Acapulco

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um pitbull solto na via pública e sem coleira, foi responsável por cenas violentas na manhã de quinta-feira, 1, que resultou em um animal doméstico com ferimentos graves.

O tutor do cachorro, de 32 anos, disse que caminhava com a esposa e o animal de estimação pela rua Eduardo do Prado F. Braga, no Jardim Acapulco quando, repentinamente, um pitbull solto e sem coleira veio em direção a eles.

Os tutores tentaram levantar o cãozinho, mas o pitbull pulou e mordeu a coxa no animal e não soltava. Populares viram a cena e partiram em auxílio, mas o pitbull chegou a dilacerar o outro cão e mordeu uma senhora. Já um popular, com uma técnica, conseguiu pegar o pitbull pelo pescoço até ele soltar o cãozinho.

A tutora pegou o animal ferido e entrou em uma casa e com ajuda da mulher, saiu de carro, e socorreu o animal de estimação até um veterinário onde precisou passar por cirurgia. O caso foi registrado pela Polícia Civil.

