Pelo terceiro final de semana consecutivo, operação é realizada no bairro Cidade Jardim

Mais uma operação "Moralização" é realizada no Cidade Jardim - Crédito: Divulgação

Pelo terceiro final consecutivo o departamento de fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Polícia Militar e Guarda Municipal realizaram uma operação no bairro Cidade Jardim para coibir a bagunça que vinha sendo promovida por jovens que se reúnem principalmente na alameda dos Crisântemos.

O decibelímetro foi utilizado para fiscalizar o barulho emitido pelos escapamentos das motocicletas.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal realizaram dezenas de abordagens pessoais para verificar a situação criminal, uso de drogas e porte de armas, bem como identificar procurados pela Justiça.

Já os fiscais da Secretaria de Habitação verificaram o cumprimento dos horários de funcionamento estipulados em ata de reunião e termo de compromisso.

A operação no bairro se faz necessária devido a inúmeras denúncias de perturbação de sossego público feitas junto ao Ministério Público, ouvidoria municipal e Polícia Militar.

O Diretor de Fiscalização, Rodolfo Tiberio Penela informou que houve a redução do horário de funcionamento dos estabelecimentos nas sextas- feiras, em concordância com os proprietários dos locais, onde ficou estipulado em termo de compromisso o reforço da segurança privada pelos comércios e cumprimento do horário estabelecido que é até às 23h.

O resultado da operação foi o seguinte:

11 motos vistoriadas

04 carros vistorias

01 multa aplicada

05 Bares vistoriados

