Pancadões e baile funk são interditados na região do Aracy

A Policia Militar com apoio do BAEP da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano realizaram na sexta- feira (24) e madrugada de sábado (25), operações para coibir a realização de pancadões e bailes funk na cidade.

A Policia Militar através de trabalho de inteligência detectou que estava previsto para esta sexta- feira a realização de um pancadão e um baile funk sem a devida autorização na região do Cidade Aracy.

De acordo com o Capitão Renato Gonzalez, esses tipos de eventos em via pública são os mesmos que estão ocorrendo nas grandes cidades do Estado.

Agimos rapidamente e com apoio da Guarda Municipal e Departamento de Fiscalização identificamos o local dos eventos e impedimos a realização.

Além disso, a Policia Militar e a Guarda Municipal realizaram operação bloqueio na região do Parque do Kartodromo.

Gonzalez disse que a interdição ocorreu na tarde de sexta- feira e que durante a noite e madrugada houve o monitoramento para garantir o cumprimento da interdição.

O Secretario Municipal de Segurança Pública Samir Antônio Gardini disse que após ser comunicado pela Policia Militar dos eventos irregulares, colocou om efetivo da Guarda Municipal para fazer as operações e ações em conjunto e que o trabalho preventivo garantiu o sossego e segurança pública na cidade. Ele disse ainda que os organizadores dos eventos serão identificados e multados e os procedimentos serão encaminhados ao Ministério Público.

