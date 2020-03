Mulheres são presas após furto em supermercado no Centro

Crédito: Divulgação/PM

Três mulheres foram detidas na tarde desta quinta-feira (5) acusadas de praticar furto em um supermercado no Centro de São Carlos.

Policiais militares foram acionados via Centro de Operações (COPOM) e durante patrulhamento nas imediações conseguiram localizar as três suspeitas. Com elas foram encontrados produtos alimentícios e não foi apresentada nenhuma nota fiscal.

Os PMs foram até o supermercado onde foi constatado o furto dos produtos.

Segundo a Polícia Militar, as três mulheres foram conduzidas até o 3º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante e recolhidas ao Centro de Triagem.

