Mulher grita e BAEP prende jovem que tentava assaltar comércio no Cruzeiro do Sul

Homens do BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) prenderam na tarde desta sexta-feira (24) um jovem de 21 anos acusado de tentar assaltar um comércio no Jardim Cruzeiro do Sul.

Uma equipe realizava patrulhamento pelo bairro ao passar na frente do comércio na avenida Papa Paulo IV escutou os gritos de socorro da comerciante. Ao perceber a presença da viatura policial, o bandido correu em direção da favela do Gonzaga, onde acabou preso com uma faca.

O acusado, que também estava sendo procurado pela Justiça, foi apresentado no 2º Distrito Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

PROCURADO PELA JUSTIÇA

Mais cedo, outra equipe do BAEP prendeu deteve um suspeito de praticar assaltos em estabelecimentos comerciais no Cidade Aracy. O desempregado J.S.D., de 32 anos, foi abordado na avenida Tetracampeonato. Ele também foi conduzido ao 2º DP, pois também havia contra si um mandado de prisão.

