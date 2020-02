Mulher fica ferida ao sofrer queda de moto no Centro

Crédito: Marco Lúcio

Uma mulher de 44 anos ficou ferida ao sofrer uma queda de moto nesta tarde de domingo (23), no Centro.

De acordo com informações, ela pilotava uma Honda Biz preta e no cruzamento da rua Episcopal com a avenida Doutor Carlos Botelho passou sobre a faixa que estava molhada, derrapou e caiu.

Com a queda ela sofreu uma possível fratura no joelho direito e foi socorrida pelo Samu, que a encaminhou à Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também