Mulher é morta a facadas no Cidade Aracy 2

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher ainda não identificada, aparentando ter cerca de 25 anos foi morta a facadas nesta noite de sábado (29), no Cidade Aracy 2.

De acordo com informações, a vítima estava em um bar na rua José Zavaglia, em companhia de um homem de 65 anos, que mora junto com o autor das facadas, que também estava no local.

A vítima e seu acompanhante combinaram de ir para outro lugar quando saíssem do bar e assim fizeram, indo para a casa dele, porém enquanto isso, o acusado que ficou no bar, percebeu que seu celular havia sumido, então foi até sua casa e começou a discutir com seu companheiro de residência, pois acreditava que ele sabia quem pegou seu celular e tentou esfaqueá-lo. A mulher tentou intervir e foi atingida pelo acusado com várias facadas, no braço e no peito. Ela fugiu correndo para fora do imóvel, mas caiu ao chegar na calçada.

Uma Unidade Básica e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foram ao local para socorrer a vítima, mas nada pôde ser feito.

O acompanhante dela também foi esfaqueado, mas apenas de raspão, sendo socorrido pelo Samu até a Santa Casa.

A Polícia Científica esteve no local realizando a perícia e o acusado foi preso na residência, sem oferecer resistência, sendo conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também