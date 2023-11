Mulher é agredida e tem o cordão de ouro roubado no Jardim Cardinalli

SIGA O SCA NO

Viatura no Plantão Policial - Crédito: arquivo

Uma mulher de 59 anos foi agredida por um assaltante por volta do meio-dia da última sexta-feira (3), na rua Francisco Zavaglia, Jardim Cardinalli, em São Carlos. O caso foi registrado ontem, na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Segundo informações, a vítima passeava com o cachorro, quando foi abordada pelo criminoso, que a agarrou pelo pescoço e disse: “não grita, só vou levar o cordão”. Ela reagiu e foi arrastada até a calçada, onde o criminoso retirou a corrente de ouro do seu pescoço. Em seguida a jogou no chão.

Após o roubo, o criminoso fugiu correndo até a esquina e depois desapareceu. Uma câmera de segurança registrou quando ele desceu de um carro branco e foi em direção da vítima. O caso será investigado pelo 4º Distrito Policial.

