Mulher de 53 anos fica ferida após ser atingida por moto perto do Residencial Eldorado

Crédito: Luciano Lopes/São Carlos Agora

Uma mulher de 53 anos foi atingida por uma moto, na noite desta quinta-feira (30), no momento em que atravessava a rua Miguel Petroni, próximo ao Residencial Eldorado, na região do Santa Felícia.

De acordo com apurado, um motociclista de 27 anos conduzia a moto. Após ser atingida pela moto, a mulher caiu ao solo e sofreu uma possível fratura na perna e ficou com ferimentos no rosto e no corpo. Ela foi socorrida pelo SAMU.

O motociclista também sofreu escoriações pelo corpo e um corte no rosto e foi socorrido pela Unidade de Resgate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também