Mulher arremessa saco de roupas no marido e recebe tapa no rosto

Uma discussão resultou em agressão no início da tarde de segunda-feira, 24, na rua Werner Rosel, em São Carlos. Por fim, o caso terminou no plantão policial e o acusado detido.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço e constatou que a desempregada P.E.C., 26 anos teria sido agredida pelo garçom L.K.F.M., 21 anos.

No plantão policial, a mulher disse que teria jogado um saco de roupas no marido e recebeu em troca, um tapa no rosto.

Diante dos fatos, o garçom foi autuado em flagrante e arbitrada fiança de R$ 1,040 mil que não foi paga e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

