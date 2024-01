Mulher acusa homem de ofensas e agressão

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica e lesão corporal foi registrado na CPJ neste final de semana. O caso teria ocorrido por volta da 1h30 de sábado, em uma casa na Alameda das Azaléas, no Cidade Jardim.

A vítima de 26 anos disse que o acusado seria o namorado, de 31 anos e tudo teria ocorrido por motivos fúteis. Inicialmente ocorreu discussão entre ambos e ofensas dirigidas a ela pelo acusado que deixou sua casa.

Por encerrar o relacionamento, a vítima disse que foi até a casa do acusado e levou as roupas. Ele estaria no banho e, segundo ela, embriagado e quando pegava seus pertences, o homem voltou a ofendê-la e durante a discussão, empurrá-la, onde lesionou a perna. Afirmou ainda que levou mordidas. O caso foi registrado na CPJ

