Motorista ultrapassa sinal vermelho e causa acidente na Vila Costa do Sol

Uma batida envolvendo dois carros foi registrada no final da tarde desta quarta-feira (29), na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações, o motorista do HB20 seguia pela rua Antonio Blanco e no cruzamento com a rua São Joaquim teria ultrapassado o sinal vermelha.

O HB20 foi atingido por outro automóvel e desgovernado bateu no portão de uma casa que está sendo demolida.

Não houve feridos.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

