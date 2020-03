Motorista se distrai e capota carro no Planalto Paraíso

Crédito: Maycon Maximino

Uma adolescente de 15 anos ficou ferida após o carro em que ela estava capotar na rua Manoel José Serpa, no Planalto Paraíso, nesta noite de sábado (29).

O condutor do Uno era o irmão da vítima, que distraiu-se conversando com ela e ao perceber já estava muito em cima do Onix que estava estacionado. Ele tentou desviar, mas não conseguiu e bateu na traseira do carro, subiu em cima da roda e capotou.

O motorista nada sofreu, mas a menor precisou ser socorrida pela Unidade de Resgate dos Bombeiros, com vários ferimentos pelo corpo e encaminhada à Santa Casa.

