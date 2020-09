Motorista possivelmente embriagado, pega carro sem autorização e bate em árvore no Jóckey Clube

Crédito: Maicon Ernesto

Um homem de 38 anos ficou ferido após colidir o veículo que conduzia contra uma árvore, nesta manhã de domingo (27), no Jóckey Clube.

Segundo informações, o motorista conduzia o Fiat Tipo, cinza, pela Rua Ray Wesley Herrick, em sentido ao Jardim Embaré, quando perdeu o controle da direção e bateu contra a árvore.

Ele sofreu escoriações pelo corpo e um ferimento na boca, sendo socorrido pelo Samu, que o encaminhou à Santa Casa.

Dentro do carro foram encontradas algumas garrafas de cerveja e familiares do condutor disseram que ele ingeriu bebida alcoólica e pegou o carro de seu enteado sem autorização, fazendo a ligação com uma chave de fenda. Eles disseram ainda que ele costuma dar trabalho quando faz uso de bebidas alcoólicas.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

