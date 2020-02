Motorista possivelmente embriagado bate violentamente contra picape no Nova São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Três pessoas ficaram feridas em uma violenta colisão frontal nesta noite de sábado (29), no Jardim Nova São Carlos.

Uma mulher conduzia uma Saveiro pela avenida Doutor Heitor José Reali, quando foi surpreendida por um Escort que seguia em alta velocidade no sentido oposto e a atingiu.

Segundo informações, o motorista e o passageiro do carro apresentavam sinais de embriaguez e tanto eles quanto a condutora da picape ficaram feridos, sendo socorridos por um Autobomba dos Bombeiros, duas Unidades Básicas e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, e encaminhados à Santa Casa com diversos ferimentos pelo corpo.

