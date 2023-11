Motorista invade faixa contrária e bate em caminhão na SP-318

Pálio teve danos de grande monta: motorista sofreu vários ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida na tarde desta quinta-feira, 30, na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318).

Uma carreta seguia sentido Ribeirão Preto/São Carlos e em frente a antiga Abasc, no km 237, segundo o caminhoneiro, por motivos ignorados, a motorista de um Pálio, que vinha em sentido contrário, teria invadido a faixa contrária e o impacto lateral foi inevitável. O caminhoneiro afirmou ainda que chegou a fazer uma manobra brusca para evitar a colisão frontal.

Com possível fratura na perna esquerda e no quadril, a motorista do Pálio foi socorrida pela unidade de suporte avançado (USA) do Samu e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. A unidade resgate e um auto bomba do Corpo de Bombeiros também estiveram pelo local.

