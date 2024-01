Motorista bate em defensa de concreto após ser atingida por outro carro

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher colidiu o veículo que conduzia contra a defensa de concreto, nesta noite de sexta-feira (19), na rodovia Washington Luiz (SP-310), Km 235, próximo a entrada da Avenida São Carlos.

De acordo com a condutora do carro, ela transitava pela via quando foi atingida na traseira por outro veículo, perdendo o controle da direção e batendo na mureta de concreto.

O motorista do outro carro não parou.

A concession[aria que administra a rodovia esteve no local para prestar socorro, mas não houve necessidade, pois ninguém se feriu.

