Motociclistas ‘desafiam’ Operação Sossego e são abordados pela GM

Um grupo de motociclistas, ao tentar “fazer graça” na tarde deste domingo, 14, durante a operação Sossego, realizada pela Guarda Municipal das 14h às 18h no Swiss Park, no local conhecido como Pico, foram abordados por guardas municipais.

Por volta das 16h40, os suspeitos realizaram manobras e malabarismos, empinando e tirar o motor de giro. Tudo isso ao notarem a presença da GM que dez a abordagem em cinco motocicletas, que tiveram seus documentos pesquisados e constatada irregularidades. Desta forma, nove multas foram aplicadas e duas motocicletas recolhidas ao pátio por irregularidades administrativas e os pilotos orientados e liberados na sequência.

A Operação Sossego, realizada pela Guarda Municipal, manteve a interdição parcial da Avenida José Antônio Santilli (no Pico), para melhor controle do fluxo de veículos que transitam pela via e das pessoas que frequentam o espaço para a prática de esportes.

Na tarde deste domingo, 14, no total, foram realizadas 16 abordagens e orientação aos usuários que trafegavam pela via.

