Motociclista que sofreu acidente na entrada do Aracy está na UTI

Crédito: Maycon Maximino

O motociclista que sofreu um acidente no começo da tarde desta quinta-feira (5), na rodovia SP-215, na entrada do bairro Cidade Aracy está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Dorival Messa sofreu um fratura no membro inferior esquerdo e passou por cirurgia.

Segundo informações de testemunhas, ele seguia no sentido Ribeirão Bonito, quando atingiu a traseira de outra motocicleta que reduziu a velocidade por causa do radar. Em seguida caiu e acabou batendo contra o poste de sustentação do radar.

O outro motociclista envolvido no acidente não se feriu.

