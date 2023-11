Motociclista e pedestre ficam feridas após acidente na Vila Morumbi

As duas mulheres envolvidas no acidente: ambas com ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento resultou em duas mulheres feridas na manhã desta quarta-feira, 29, na Vila Morumbi, em São Carlos.

A reportagem do São Carlos Agora apurou que a motociclista de 35 anos pilotava sua moto pela Avenida Morumbi (sentido Vila Prado/Broa) quando atropelou uma pedestre de 51 anos que tentou a travessia da via expressa sem os devidos cuidados.

Com o impacto, as duas mulheres foram ao solo e socorridas com ferimentos pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para os cuidados médicos necessários.

