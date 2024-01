Motociclista é arremessado ao solo após colisão no Jardim Paulistano

SIGA O SCA NO

Moto chegou a atingir a parede de um estabelecimento após a colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 19 anos ficou ferido nesta terça-feira, 16, vítima de um acidente de trânsito no Jardim Paulistano.

A vítima pilotava sua moto pela rua Iwagiro Toyama e estava atrás de um carro na mesma via. O motorista tentou a conversão com destino a Alameda das Violetas e por motivo ignorado, a moto colidiu na lateral do veículo. A moto, desgovernada, seguiu sozinha e atingiu o muro de um estabelecimento comercial.

O motociclista foi ao solo e com escoriações foi socorrido pelo Samu à Santa Casa.

