Motociclista é arremessado a 20 metros após colisão na Vila Prado

Motociclista recebe primeiros cuidados: dores nas costas e no quadril - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 28 anos foi vítima de um acidente na manhã desta sexta-feira, 14, na rotatória da rua Cândido Padim, em frente ao Senai, na Vila Prado.

Segundo apurado o motorista de um Ômega transitava sentido Vila Prado/estação Antonio Prado e próximo ao viaduto 4 de Novembro, ao tentar a conversão, por motivos ignorados, teria sido atingido pelo motociclista.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a aproximadamente 20 metros, parando em uma calçada. Com dores no quadril e nas costas, foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa. Um auto bomba também compareceu ao local.

