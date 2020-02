Motociclista bate em canteiro central da Getúlio Vargas após ser atingido na traseira

Crédito: Marco Lúcio

Um jovem de 23 anos ficou ferido nesta madrugada de domingo (09) após envolver-se em um acidente de trânsito com sua motocicleta.

Ele seguia com a moto pela avenida Getúlio Vargas quando foi atingido na traseira por um Gol preto, perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro central.

O condutor do carro fugiu com o veículo e o piloto da moto sofreu escoriações, mas recusou o socorro do Samu, que esteve local.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência.

