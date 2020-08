Motoboy sofre fraturas após se envolver em colisão no Santa Maria

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy de 30 anos foi vítima de um acidente na tarde desta quarta-feira, 5. Com fraturas na tíbia e fêmur direitos, foi socorrido pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

O São Carlos Agora apurou no local do acidente que a vítima estava em sua moto pela Avenida Capitão Luís Brandão (sentido São Carlos 8/rodovia Washington Luís), no Jardim Santa Maria, quando teve pela frente um Fusca que vinha em sentido contrário.

O motorista do carro tentou a conversão com destino a rua Henrique Caruso e na tentativa de evitar a colisão, o motoboy freou bruscamente a moto. As rodas escorregaram na areia que havia no asfalto e a vítima e a moto deslizaram por vários metros e mesmo assim atingiram o carro.

O motoboy sofreu as fraturas na perna direita, além de escoriações pelo corpo e teve as nádegas dilaceradas pelo atrito no asfalto.

