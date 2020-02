Motoboy sofre ferimentos graves após colisão na avenida São Carlos

Movimentação no local do acidente - Crédito: Marco Lúcio

Um jovem de 20 anos ficou bastante ferido após envolver-se em um acidente de trânsito no início da madrugada deste domingo (02).

O motoboy pilotava uma CG Titan preta, pela avenida São Carlos, no sentido centro - rodovia, quando uma S-10 vinho que transitava pela mesma via, no sentido oposto, fez uma conversão para entrar na rua César Ricome e cortou a frente dele, que não conseguiu desviar e atingiu a lateral da caminhonete. O semáforo estava no modo intermitente no momento do acidente.

Uma Unidade Básica do Samu esteve no local para socorrer a vítima, mas devido à gravidade dos ferimentos foi necessário acionar a USA (Unidade de Suporte Avançado), que a encaminhou a Santa Casa, com uma fratura exposta no joelho direito e suspeita de fratura no punho esquerdo.

A Polícia Militar registrou a ocorrência, a equipe de perícia esteve no local e o Corpo de Bombeiros também foi acionado, pois houve vazamento de óleo na via.

