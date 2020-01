Moto furtada no Cruzeiro do Sul é localizada no Monte Carlo

Crédito: Maycon Maximino

Uma moto furtada no Jardim Cruzeiro do Sul foi localizada em estado de abandono no Jardim Monte Carlo na manhã desta terça-feira, 28.

O São Carlos Agora apurou que o veículo estava estacionado (e destravado) em frente a uma casa na rua Santa Madre Cabrini e o ladrão aproveitou para praticar o furto na noite desta segunda-feira, 27.

Já durante a manhã, o Copom recebeu denúncia de que havia uma moto abandonada em uma moita em uma mata na rua Giovane Vassolo.

Os PMs constataram ser a moto furtada. Encaminhada ao 2º DP, foi entregue ao proprietário.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também